Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Саша Сергеев вернется в «Универ»

Актер Андрей Гайдулян намекнул на возвращение в сериал «Универ»
gaydulyanmkozhevnikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши Сергеева в «Универе», в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) намекнул, что возвращение в сериал.

Гайдулян записал юмористический ролик в декорациях старого «Универа» и коллегами по проекту — Валентиной Рубцовой, Виталием Гогунским, Марией Кожевниковой, Ларисой Барановой и Александром Сухининым. Видео снято в стиле мема «Домой, Уолтер».

«Только почувствовал свой прайм в интернете и уже решил свалить с телевизора...» — подписан ролик.

Гайдулян пообещал «возвращение легенд». Поклонники сравнили участников «Универа» с «Мстителями» от Marvel. В комментариях многие начали обсуждать внешность Сухинина, сыгравшего коменданта Петровича. Они отметили, что актер вообще не изменился со времен съемок в первых сериях проекта, которые вышли в 2008 году.

«Петрович в криокамере сидел все это время?» — пошутил поклонник.

16 июля Кожевникова сообщила о возвращении к роли Аллы Гришко. Она призналась, что долго размышляла, стоит ли ей возвращаться в проект, и сначала не хотела участвовать в нем, однако передумала из-за фанатов. По словам актрисы, любовь и желание зрителей для нее важнее собственных амбиций и предубеждений.

Ранее Виталия Гогунского улучили в уклонении от алиментов.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!