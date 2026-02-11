Размер шрифта
Дочь Тутберидзе сражается в финале Олимпиады

Фигурное катание. Олимпийские игры. Танцы на льду. Произвольный танец. ОНЛАЙН

На Олимпийских играх — 2026 в Милане проходит индивидуальный турнир по фигурному катанию. 20 лучших дуэтов, пробившихся в финальную часть соревнований, показывают произвольный танец. Дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис — вместе с супругом Глебом Смолкиным выступают под восьмым номером. Ранее Дэвис и Смолкин представляли Россию, но сменили спортивное гражданство на грузинское в 2023 году. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

22:18

На разминку вышла вторая группа участников, среди которых — Диана Дэвис и Глеб Смолкин!

22:16

Оценка Фибе Беккер и Джеймса Эрнандеса за произвольный танец — 106,99 балла, по сумме — 179,45.

22:14

Британцы показали нам еще одну версию Ромео и Джульетты и отдали все свои силы на льду. Зрителей особенно порадовала необычная поддержка: Фибе расположилась вниз головой и оперлась обеими руками о конек партнера, вытянувшись в струнку. В начале и в конце программы звучала энергичная композиция для баталий, а в середине — нежная мелодия о любви, и в целом постановка выглядела очень хорошо. Единственное: британские спортсмены не смогли выделить каждый сильный акцент в музыке, иногда не хватало энергичных движений, и композиция звучала сильнее, чем ее обыгрывали фигуристы.

22:09

На льду — Фибе Беккер и Джеймс Эрнандес из Великобритании!

22:08

Оценка Мразковой и Мразека за произвольный танец — 109,35 балла, по сумме — 181,44.

22:06

Катержина и Даниэль показали изысканное, страстное фламенко! Длинная алая юбка партнерши эффектно развевалась надо льдом, словно красный флаг для быка. Множество хореографических находок — движения рук в стиле фламенко — добавили колорита этому выступлению. Твиззлы — четвертого уровня, дорожка — второго уровня.

22:01

На льду — Катержина Мразкова и Даниэль Мразек из Чехии!

22:00

Оценка Холли Харрис и Джейсона Чана за произвольный танец — 108,64 балла, по сумме — 176,39.

21:58

Австралийцы показали блестящий танец под композиции Клода Дебюсси. Это было очень музыкально и проникновенно. Технически Холли Харрис и Джейсон Чан также не подвели.

21:53

На льду — Холли Харрис и Джейсон Чан из сборной Австралии!

21:52

Оценка Рейтан и Майорова за произвольный танец — 97,74 балла, по сумме — 165,05.

21:50

Шведы откатались на гораздо более высокой скорости, чем предыдущий дуэт, и здорово обыграли каждый музыкальный акцент. Эти Ромео и Джульетта явно вызвали у зрителей слезы. К сожалению, партнерша не смогла закончить один из твиззлов — резко оперлась на вторую ногу во время вращения. Были и другие технические помарки, поэтому в этом плане Рейтан и Майоров оказались сильно слабее испанцев. Однако общее впечатление от проката осталось волшебным.

21:45

На льду — Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров из сборной Швеции! Майоров — фигурист с русскими корнями.

21:44

Оценка Валь и Казимова за произвольный танец — 100,25 балла, а по сумме — 165,23.

21:43

Это был очень нежный воздушный танец в исполнении испанцев! Они сумели не допустить никаких явных ошибок и получили аплодисменты зрителей на нескольких необычных поддержках. Только иногда казалось, что Казимов с трудом опускает и поднимает партнершу. И немного не хватало скорости. Но твиззлы, все поддержки и вращения — максимального, четвертого уровня.

21:38

На льду — София Валь и Асаф Казимов из сборной Испании! Казимов родился в Санкт-Петербурге и раньше был российским фигуристом.

21:30

На разминку вышла первая группа участников!

21:27

Порядок выступлений:

21:25

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Совсем скоро лучшие дуэты покажут свой произвольный танец на Олимпийских играх. Сегодня можно будет последить за бывшими россиянами — дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис и ее супругом Глебом Смолкиным, которые выступают за Грузию.

