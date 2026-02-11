Дочь Тутберидзе сражается в финале Олимпиады

22:14

Британцы показали нам еще одну версию Ромео и Джульетты и отдали все свои силы на льду. Зрителей особенно порадовала необычная поддержка: Фибе расположилась вниз головой и оперлась обеими руками о конек партнера, вытянувшись в струнку. В начале и в конце программы звучала энергичная композиция для баталий, а в середине — нежная мелодия о любви, и в целом постановка выглядела очень хорошо. Единственное: британские спортсмены не смогли выделить каждый сильный акцент в музыке, иногда не хватало энергичных движений, и композиция звучала сильнее, чем ее обыгрывали фигуристы.