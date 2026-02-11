Дочь Тутберидзе сражается в финале Олимпиады

На разминку вышла вторая группа участников, среди которых — Диана Дэвис и Глеб Смолкин!
Оценка Фибе Беккер и Джеймса Эрнандеса за произвольный танец — 106,99 балла, по сумме — 179,45.
Британцы показали нам еще одну версию Ромео и Джульетты и отдали все свои силы на льду. Зрителей особенно порадовала необычная поддержка: Фибе расположилась вниз головой и оперлась обеими руками о конек партнера, вытянувшись в струнку. В начале и в конце программы звучала энергичная композиция для баталий, а в середине — нежная мелодия о любви, и в целом постановка выглядела очень хорошо. Единственное: британские спортсмены не смогли выделить каждый сильный акцент в музыке, иногда не хватало энергичных движений, и композиция звучала сильнее, чем ее обыгрывали фигуристы.
На льду — Фибе Беккер и Джеймс Эрнандес из Великобритании!
Оценка Мразковой и Мразека за произвольный танец — 109,35 балла, по сумме — 181,44.
Катержина и Даниэль показали изысканное, страстное фламенко! Длинная алая юбка партнерши эффектно развевалась надо льдом, словно красный флаг для быка. Множество хореографических находок — движения рук в стиле фламенко — добавили колорита этому выступлению. Твиззлы — четвертого уровня, дорожка — второго уровня.
На льду — Катержина Мразкова и Даниэль Мразек из Чехии!
Оценка Холли Харрис и Джейсона Чана за произвольный танец — 108,64 балла, по сумме — 176,39.
Австралийцы показали блестящий танец под композиции Клода Дебюсси. Это было очень музыкально и проникновенно. Технически Холли Харрис и Джейсон Чан также не подвели.
На льду — Холли Харрис и Джейсон Чан из сборной Австралии!
Оценка Рейтан и Майорова за произвольный танец — 97,74 балла, по сумме — 165,05.
Шведы откатались на гораздо более высокой скорости, чем предыдущий дуэт, и здорово обыграли каждый музыкальный акцент. Эти Ромео и Джульетта явно вызвали у зрителей слезы. К сожалению, партнерша не смогла закончить один из твиззлов — резко оперлась на вторую ногу во время вращения. Были и другие технические помарки, поэтому в этом плане Рейтан и Майоров оказались сильно слабее испанцев. Однако общее впечатление от проката осталось волшебным.
На льду — Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров из сборной Швеции! Майоров — фигурист с русскими корнями.
Оценка Валь и Казимова за произвольный танец — 100,25 балла, а по сумме — 165,23.
Это был очень нежный воздушный танец в исполнении испанцев! Они сумели не допустить никаких явных ошибок и получили аплодисменты зрителей на нескольких необычных поддержках. Только иногда казалось, что Казимов с трудом опускает и поднимает партнершу. И немного не хватало скорости. Но твиззлы, все поддержки и вращения — максимального, четвертого уровня.
На льду — София Валь и Асаф Казимов из сборной Испании! Казимов родился в Санкт-Петербурге и раньше был российским фигуристом.
На разминку вышла первая группа участников!
Порядок выступлений:
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Совсем скоро лучшие дуэты покажут свой произвольный танец на Олимпийских играх. Сегодня можно будет последить за бывшими россиянами — дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис и ее супругом Глебом Смолкиным, которые выступают за Грузию.