Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Нарушение прав человека»: Роднина об идее не пускать в Россию атлетов, сменивших гражданство

Роднина раскритиковала идею запретить въезд в РФ атлетам, сменившим гражданство
Алексей Майшев/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина подвергла критике слова министра спорта России Михаила Дегтярева, заявившего о возможности запретить въезд в страну спортсменам, сменившим гражданство. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Почему именно спортсменам нужно запретить въезд в страну? У нас много граждан сменило гражданство. Извините, а мы инженеров, педагогов не воспитываем? Не кормим? Не поим? При чём здесь спортсмены? Это называется не спортсмены, а нарушение прав человека», — заявила она.

Дегтярев заявил, что идет активная борьба с решениями спортсменов менять спортивное гражданство ради других сборных, и сказал, что таких спортсменов нужно всего лишать и запрещать въезд в страну. Он упомянул шахматиста Владимира Федосеева, которого лишили званий мастера спорта России и гроссмейстера России после критики военной операции на Украине и смены спортивного гражданства. В 2023 году Федосеев назвал вынужденным решением сменить спортивное гражданство и выступать за Словению, отметив, что больше не хочет выступать за Россию на каких-либо соревнованиях, а также подверг критике СВО.

Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что из российского тенниса единицы сменили спортивное гражданство.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!