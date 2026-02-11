«Нарушение прав человека»: Роднина об идее не пускать в Россию атлетов, сменивших гражданство

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина подвергла критике слова министра спорта России Михаила Дегтярева, заявившего о возможности запретить въезд в страну спортсменам, сменившим гражданство. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Почему именно спортсменам нужно запретить въезд в страну? У нас много граждан сменило гражданство. Извините, а мы инженеров, педагогов не воспитываем? Не кормим? Не поим? При чём здесь спортсмены? Это называется не спортсмены, а нарушение прав человека», — заявила она.

Дегтярев заявил, что идет активная борьба с решениями спортсменов менять спортивное гражданство ради других сборных, и сказал, что таких спортсменов нужно всего лишать и запрещать въезд в страну. Он упомянул шахматиста Владимира Федосеева, которого лишили званий мастера спорта России и гроссмейстера России после критики военной операции на Украине и смены спортивного гражданства. В 2023 году Федосеев назвал вынужденным решением сменить спортивное гражданство и выступать за Словению, отметив, что больше не хочет выступать за Россию на каких-либо соревнованиях, а также подверг критике СВО.

Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что из российского тенниса единицы сменили спортивное гражданство.