От коронавируса скончался третий пассажир лайнера Diamond Princess
Пассажир круизного лайнера Diamond Princess, на котором была зафиксирована вспышка нового типа коронавируса COVID-2019, скончался из-за болезни. Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что умерший является гражданином Японии. Он стал третьим по счету пассажиром лайнера, который скончался из-за коронавируса.
Уточняется, что мужчине было 80 лет. Ранее он был эвакуирован и госпитализирован с Diamond Princess.
Корабль Diamond Princess, совершающий двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. В общей сложности на лайнере заболели не менее 454 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Заражение началось раньше: откуда пошел коронавирус
— Эвакуированные с лайнера Diamond Princess россияне прибыли в Казань на карантин
— У отпущенной с Diamond Princess японки выявили коронавирус