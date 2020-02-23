От коронавируса скончался третий пассажир лайнера Diamond Princess

Пассажир круизного лайнера Diamond Princess, на котором была зафиксирована вспышка нового типа коронавируса COVID-2019, скончался из-за болезни. Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что умерший является гражданином Японии. Он стал третьим по счету пассажиром лайнера, который скончался из-за коронавируса.

Уточняется, что мужчине было 80 лет. Ранее он был эвакуирован и госпитализирован с Diamond Princess.

Корабль Diamond Princess, совершающий двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. В общей сложности на лайнере заболели не менее 454 человек.

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