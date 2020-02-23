В Турции количество пострадавших при землетрясении возросло почти до 40 человек
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Количество пострадавших в результате землетрясения выросло до 37 человек, передает Anadolu со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.
Отмечается, что количество погибших возросло до девяти человек.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших и семи погибших.
Землетрясение достигло магнитуды в 5,7 баллов. Толчки были зафиксированы в 8.52 мск.
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