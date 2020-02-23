Росгвардия будет охранять казанскую больницу, где разместили эвакуированных из Японии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что бойцы Росгвардии будут охранять клинику, где находятся россияне, эвакуированные с круизного судна Diamond Princess, передает ТАСС.

По словам Поповой, прибывших разместили в больнице с новейшим оснащение. Предприняты все меры, чтобы не допустить распространение инфекции.

Также Попова добавила, что россиян будут ежедневно информировать о состоянии эвакуированных.

В страну с лайнера Diamond Princess вернулись восемь человек, у троих из которых был выявлен коронавирус в легкой форме. Остальные отказались от перелета.

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