Главы МИД Дании и Гренландии выступят с заявлениями после переговоров в Белом доме

РИА: Расмуссен и Моцфельдт сделают заявления после переговоров в Белом доме
Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Главы МИД Дании и Гренландии Ларс Лёкке Расмуссен и Вивиан Моцфельдт выступят на пресс-конференции после своего визита в Белый дом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что министры сделают заявления в посольстве Дании в Вашингтоне.

14 января в Белом доме прошла встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио с Расмуссеном и Мотцфельдт. Переговоры состоялись на фоне недавнего заявления американского президента Дональда Трампа, который потребовал от Дании «немедленно убраться» из Гренландии.

5 января лидер США заявил о планах его страны захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем политик подчеркнул, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что захват Гренландии может стать концом для НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не продается, а ее население не хочет становиться американцами.

Ранее в Германии заявили, что ЕС «загнал себя в офсайд» по вопросу Гренландии.

