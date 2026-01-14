Бастрыкин заявил об аресте имущества экс-замглавы московского метро

Имущество на сумму 100 млн рублей, принадлежащее бывшему первому заместителю начальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрию Дощатову, арестовано в рамках уголовного дела о взяточничестве. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Завершено расследование уголовного дела о получении взяток... Дощатовым. Приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества обвиняемого на общую сумму 100 млн рублей», — сказал он.

В июле Басманный суд Москвы арестовал загородный дом и участок Дощатова.

Дощатов был арестован в 2024 году по делу о получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 за принятие некачественных полушпал, которые использовались при строительстве новых веток столичного метро и реконструкции старых. Вместе с ним по этому делу также проходят еще три человека: бенефициар АО ВО «Технопромимпорт» Александр Волынский — за дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере, гендиректор этой компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер.

Фигуранты договорились заменить оригинальную продукцию производителей ОАО «Мапид» и «СОГО с.п.а» на менее качественную. В результате подозреваемые организовали на территории Белоруссии изготовление полушпал, которые заведомо не отвечали необходимым требованиям, а затем поставили продукцию под видом оригинальной в АО «Мосинжпроект». За нее они получили оплату более 2 млрд рублей.

Как стало известно из материалов дела, Дощатов, Волынский и Васильев признали свою вину.

