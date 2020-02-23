Как минимум семь человек погибли из-за землетрясения в Турции

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что по меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, передает ТАСС.

Сойлу сказал, что среди погибших трое детей и четверо взрослых. Еще пятеро пострадавших доставлены в больницу.

Землетрясение достигло магнитуды в 5,7 баллов. Толчки были зафиксированы в 8.52 мск.

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