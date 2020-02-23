В День защитника Отечества в Москве ожидается до +4°С

В Москве в воскресенье, 23 февраля, синоптики прогнозируют до +4°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.

Согласно сведениям метеорологов, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +2°С до +4°С.

Ожидается, что в городском небе будет облачно.

При этом в Московской области местами пройдут умеренные и небольшие осадки (дождь и мокрый снег).

Ветер будет юго-западный 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Атмосферное давление составит 733 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно увидеть на странице погоды.