В День защитника Отечества в Москве ожидается до +4°С
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В Москве в воскресенье, 23 февраля, синоптики прогнозируют до +4°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.
Согласно сведениям метеорологов, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +2°С до +4°С.
Ожидается, что в городском небе будет облачно.
При этом в Московской области местами пройдут умеренные и небольшие осадки (дождь и мокрый снег).
Ветер будет юго-западный 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.
Атмосферное давление составит 733 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз можно увидеть на странице погоды.