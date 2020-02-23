В Хубэе за последние сутки от коронавируса умерли 96 человек

Жертвами нового коронавируса в китайской провинции Хубэй за последние сутки стали уже 96 человек. Об этом сообщает сайт регионального комитета здравоохранения.

Таким образом, всего от инфекции в этом регионе Китая погибли уже 2346 больных.

По данным комитета, общее число инфицированных достигло 64 084 человек, а новых подтвержденных случаев заражения — 630.

Отмечается, что за время эпидемии в Хубэе от болезни излечились 1742 человека. Всего в регионе были выписаны из медучреждений 15 299 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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