В Челябинске в массовой драке убили подростка

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В центре Челябинска в массовой драке убили подростка. Об этом сообщает местное издание 74.ru.

Драка началась в ночь на 22 февраля около противотуберкулезного диспансера.

В результате 17-летний юноша получил удар ножом в сердце.

Мэрия Челябинска сообщила, что оплатит расходы на похороны погибшего.