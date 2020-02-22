Под Петербургом двухлетний ребенок выпал из окна

В Ленинградской области двухлетний ребенок выпал из окна. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, инцидент произошел в пятницу, 21 февраля, в Кировском районе города Кировск.

Мальчик выпал из пятого этажа жилого дома. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Известно, что его семья не состоит на учете.

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