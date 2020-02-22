«Ъ» опубликовал перечень поручений Путина по борьбе с ВИЧ

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) до 90%. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на список поручений главы государства по борьбе с вирусом.

В соответствии с перечнем поручений, правительство России должно подготовить новую государственную стратегию по противодействию распространению ВИЧ до 2030 года с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Данные рекомендации включают в себя начало лечения антиретровирусными препаратами сразу после постановки диагноза.

Также кабинет министров должен подготовить программу по профилактике ВИЧ с учетом основных групп риска.

Кроме того, президент поручил увеличить охват тестирования на ВИЧ с помощью диспансеризации. При этом необходимо учитывать добровольное согласие граждан и обеспечить соблюдение конфиденциальности.

По данным издания «Коммерсантъ», данный список поручений был подписан главой государства 31 декабря 2019 года, однако не был опубликован в открытых источниках.

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