В России создали «умные» водоотталкивающие покрытия нового поколения

Первый МГМУ: созданы термостойкие водоотталкивающие полимеры нового поколения
Ученые Первог МГМУ имени И. М. Сеченова совместно с международной командой разработали новый способ синтеза гибридных фторсодержащих полимеров с регулируемой структурой и свойствами. Полученные материалы отличаются высокой термической стабильностью и выраженной гидрофобностью и могут использоваться для создания защитных покрытий. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

В основе разработки — объединение фторсодержащих мономеров с наноструктурами POSS (полиэдрическими олигомерными силсесквиоксанами). Эти кремнийорганические каркасы широко применяются для усиления полимеров и придания им новых свойств. Их сочетание с фторированными компонентами позволяет одновременно управлять прочностью материала, его термостойкостью и взаимодействием поверхности с водой.

Для синтеза использован метод фотоконтролируемой полимеризации: реакция запускается видимым светом в присутствии органического фотокатализатора и не требует металлических катализаторов. Такой подход делает процесс более экологичным и позволяет точно контролировать структуру полимеров.

Исследователи получили несколько типов макромолекулярных архитектур — от линейных цепей до «звездообразных» структур с несколькими ветвями. Управляя условиями реакции, можно задавать молекулярную массу и пространственную организацию материала, а значит — настраивать его свойства под конкретные задачи.

Эксперименты показали, что новые полимеры сохраняют стабильность при температурах до 300 °C и формируют водоотталкивающие поверхности. Это делает их перспективной основой для функциональных покрытий.

Такие материалы могут применяться для защиты от влаги и коррозии, в электронике, мембранных технологиях и биомедицинских устройствах — везде, где требуется сочетание химической устойчивости, термостойкости и контролируемых поверхностных свойств.

