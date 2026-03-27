Роулинг впервые прокомментировала «Гарри Поттера» с темнокожим Снеггом

Писательница Роулинг заявила, что новый «Гарри Поттер» будет невероятным

Писательница Джоан Роулинг впервые комментировала выход нового сериала по ее книгам о юном волшебнике Гарри Поттере. Своей оценкой будущего шоу она поделилась в социальной сети X.

60-летняя Роулинг ответила одному из фанатов, который «не может дождаться» сериала с новыми актерами в роли Гарри, Рона и Гермионы, а также темнокожим профессором Снеггом.

«Это будет невероятно. Мне так все нравится», — написала она.

Накануне компания HBO опубликовала на своем YouTube-канале первый тизер сериала «Гарри Поттер и философский камень». В ролике представлены основные моменты первой книги серии — получение письма из Хогвартса, знакомство Гарри, Рона и Гермионы в поезде, распределяющая шляпа, квиддич и первые уроки.

В конце тизера было анонсировано, что премьера сериала состоится в католические рождественские праздники 2026 года.

