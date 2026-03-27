Президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис произошел по вине прежней администрации США и ряда европейских стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сам кризис произошел по вине и прежней американской администрации, и ряда ведущих европейских стран», — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.

По словам российского лидера, это они поддержали госпереворот на Украине, который стал причиной всей цепочки трагических событий, до сих пор происходящих на украинском направлении.

26 марта президент США Дональд Трамп заявил что Соединенные Штаты прилагают большие усилия для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Киев планировал помешать ему одержать победу на выборах главы государства в 2024 году. Он репостнул запись о том, что Вашингтон перехватил сообщения руководства Украины, которое обсуждало заговор с перенаправлением денег на поддержку экс-президента США Джо Байдена на выборах.

27 марта депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин заявил, что президент США Дональд Трамп и его окружение хотят выйти из конфликта на Украине, но есть проблема, связанная, в том числе, с пропагандой.

Ранее Зеленский заявил о готовности обсуждать мир «на уровне лидеров».