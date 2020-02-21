В МВД Украины заявили о контролируемой ситуации в Новых Санжарах

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко уведомил, что в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда ранее привезли эвакуированных из Китая украинцев, за безопасность отвечают 400 нацгвардейцев, полицейских и сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает УНН.

Он отметил, что ситуация в данном населенном пункте полностью контролируется правоохранителями.

По словам Геращенко, она сейчас спокойная.

Ранее стало известно, что у санатория в Полтавской области, куда накануне прибыла колонна из автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами, начались столкновения митингующих с полицией. Протестующие стали закидывать палками и камнями прибывшие автобусы.

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