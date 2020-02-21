В китайской тюрьме 200 заключенных заразились коронавирусом

В Китае в одной из тюрем было зафиксировано массовое заражение новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу провинциального правительства.

Уточняется, что инцидент произошел в восточной провинции Шаньдун.

Отмечается, что вместе с заключенными коронавирусом заразились также семь работников охраны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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