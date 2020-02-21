СК предъявил обвинения приставу из-за самоубийства экс-главы ФСИН в зале суда
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Следственный комитет предъявил обвинения судебному приставу в связи с самоубийством бывшего главы транспортного управления ФСИН Виктора Свиридова в зале Чертановского суда Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что пристав осуществлял досмотр посетителей суда на входе.
Уточняется, что его обвиняют в халатности в соответствии с 293 статьей Уголовного кодекса.
Собеседник агентства добавил, что в отношении других сотрудников суда также проводится проверка.
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