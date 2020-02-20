Глава Минздрава Украины проведет 14 дней с эвакуированными из КНР из-за коронавируса

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая проведет две недели с эвакуированными из Китая в санатории под Полтавой, чтобы всех успокоить. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Надеюсь, что мое персональное поведение будет способствовать усмирению ситуации и примирению», — написала Скалецкая.

Ранее сообщалось, что у санатория в Полтавской области, куда накануне прибыла колонна из автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами, начались столкновения митингующих с полицией. Протестующие стали закидывать палками и камнями прибывшие автобусы.

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