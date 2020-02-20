Суд отменил приговор Дмитрию Монаху, обвиненному в изнасиловании 13-летней девочки

Нижегородский суд отменил приговор Дмитрию Монаху, осужденного за изнасилование 13-летней девочки, передает RT со ссылкой на отчима обвиняемого.

«19 февраля в ходе рассмотрения апелляции Нижегородский областной суд отменил приговор. Мотивировку суда мы пока не видели. Какие из многочисленных доводов в защиту Дмитрия суд счел справедливыми, мы пока не знаем», — пояснил мужчина.

По его словам, Монах также должен скоро выйти из СИЗО, потому что суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Ранее 13-летняя девочка обвинила Дмитрия Монаха и его друга Сергея Щенникова в изнасиловании. Монах, отрицавший контакт, получил шесть лет колонии. Щенников признался, что вступил с девочкой в сексуальную связь по обоюдному согласию. Суд приговорил его к 12 годам колонии. В переписках в социальных сетях школьница писала, что оговорила парней под давлением матери.

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