Суд в Москве арестовал гражданина США за посредничество во взяточничестве

В Москве Басманный суд арестовал гражданина США Джина Спектора, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Спектора арестовали на два месяца, до 19 апреля.

Как заявил следователь, в этом деле фигурируют четыре человека — Анастасия Алексеева, Джин Спектор, а также еще два человека — Якушкин и Белоножка. Им инкриминируется дача взятки и посредничество.

Известно, что Спектор — изобретатель, который запатентовал в России лекарство от онкозаболеваний.

Ранее стало известно, что экс-помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей.