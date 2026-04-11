Иран в рекордные сроки восстановил разрушенный Израилем мост на севере страны

Fars: разрушенный мост на севере Ирана был восстановлен менее чем за 2 дня
Tasnimnews/Telegram

Рабочие завершили восстановление полностью разрушенного железнодорожного моста в провинции Альборз на севере Ирана за рекордно короткий срок — менее чем за два дня. Об этом сообщил глава района Чахарбаг Мохаммад-Реза Алборзи, слова которого приводит агентство Fars.

«Мост был полностью разрушен в результате трусливой атаки американо-сионистского врага, но менее чем за два дня работы, то есть в сумме за 24 часа, уважаемые рабочие смогли ввести мост в эксплуатацию», — сообщил чиновник.

До этого иранское информагентство IRNA заявило, что авиаудары, нанесенные США и Израилем, затронули ряд объектов инфраструктуры Ирана. Сообщалось о поражении железнодорожного моста в городе Кашан (провинция Исфахан), а также моста на автомагистрали Тебриз – Зенджан. Эта трасса является стратегически важной артерией на северо-западе страны, обеспечивающей прямое сообщение между Тегераном и Тебризом через Зенджан.

Ранее в конгрессе США предрекли отправку сухопутных войск в Иран.

 
