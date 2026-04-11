Схождение Благодатного огня: фото из Иерусалима

Благодатный огонь — это огонь, который ежегодно в Великую субботу, накануне православной Пасхи, появляется в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова) в Иерусалиме. Для православных вынос огня символизирует выход из гроба «Света истинного» — воскресшего после распятия Иисуса Христа.

Первым свидетелем огня считается апостол Петр: святитель Григорий Нисский писал, что Петр, узнав о воскресении Христа, прибежал ко гробу и увидел внутри сияние.

Первое письменное свидетельство о схождении огня оставил церковный историк Евсевий Памфил в IV веке. Католическая церковь не признает чуда схождения Благодатного огня: большинство католиков относятся к этому скептически или нейтрально.

С 2003 года Благодатный огонь в Россию доставляет Фонд Андрея Первозванного. В 2026 году делегацию возглавили председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност, в ее составе также ректор Московской консерватории Александр Соколов, адвокат Павел Астахов и другие.