«Условия Тегерана были приняты». С чем Иран и США подходят к переговорам в Пакистане

Предупреждение из Тегерана
Накануне переговоров в Пакистане Иран дал понять, что не намерен участвовать в формальном диалоге ради картинки. Председатель парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф заявил, что иранская сторона ответит, если Вашингтон попытается превратить переговоры в имитацию процесса.
«Мы показали им, что, если они хотят использовать переговоры для бесплодной показухи и обмана, мы готовы отстаивать свои права с верой в Бога и полагаясь на силу нашего народа», — отметил Галибаф.
При этом он подчеркнул, что Тегеран не отказывается от диалога как такового: если США будут готовы к соглашению с учетом прав иранского народа, республика поддержит такой вариант. Однако доверия к Вашингтону, отметил Галибаф, в Тегеране по-прежнему нет.
На 11 апреля в Пакистане запланированы американо-иранские переговоры. До них, 8 апреля, США и Иран заключили двухнедельное перемирие, и теперь стороны подходят к встрече в крайне напряженной атмосфере — с осторожными сигналами о готовности к сделке, но без уверенности в намерениях друг друга.
Трамп пригрозил новым ударом
Пока Тегеран предостерегает Вашингтон от встречи ради «показухи», Дональд Трамп в интервью The New York Post заявил, что США готовят военный сценарий на случай, если переговоры в Исламабаде сорвутся. По его словам, американские корабли уже оснащают боеприпасами и оружием для возможных новых ударов по Ирану.
«Мы узнаем это примерно через 24 часа. Совсем скоро», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, верит ли он в успех переговоров.
«Мы готовимся к новым действиям. Мы снаряжаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием, которое когда-либо производилось — даже лучше, чем то, что мы использовали ранее, когда разнесли их в клочья», — подчеркнул президент США.
По его словам, если стороны не достигнут соглашения, то «мы применим это оружие, и применим его очень эффективно».
При этом Трамп дал понять, что в Вашингтоне по-прежнему не уверены, насколько искренне ведет себя иранская сторона. По словам президента США, иранские представители в контактах с американцами якобы говорят об отказе от ядерной программы, но публично продолжают настаивать на праве на обогащение урана. Именно это, как следует из его слов, и должно проясниться на переговорах в Пакистане.
Требования сторон
По данным The Washington Post, Вашингтон намерен потребовать от Тегерана освобождения задержанных американцев — ранее этот пункт публично не озвучивался. Источники издания уточняют, что пока неясно, насколько настойчиво США будут продвигать это требование: при осложнении диалога его могут временно отложить. По оценкам правозащитных организаций, в Иране удерживаются как минимум шестеро граждан США.
Ключевой темой переговоров, как ожидается, станет ядерная программа и контроль над стратегическими маршрутами. Американская сторона настаивает на передаче около 1000 фунтов обогащенного урана и полном открытии Ормузского пролива для международного судоходства. В Вашингтоне подчеркивают, что свободный проход судов — одно из базовых условий возможного соглашения. Кроме того, обсуждаться будут прекращение поддержки Ираном региональных союзных формирований, судьба его ракетной программы и вопрос снятия санкций, на чем настаивает уже Тегеран.
При этом, как сообщили в посольстве Ирана в ЮАР, США согласились с предварительными условиями для начала переговоров.
«Предварительные условия были приняты», — следует из сообщения дипмиссии.
По информации высокопоставленного чиновника из Исламской Республики, поговорившего с журналистами Reuters, США согласились разморозить иранские активы, хранящиеся в банках Катара и других стран.
Ранее Мохаммад Багер Галибаф уточнял, что среди этих условий — прекращение огня в Ливане и разморозка иранских активов. Иран может выйти из переговоров с США в Исламабаде, если Израиль не прекратит удары по Ливану, сообщил источник телеканала Press TV.
По его словам, после атак по Ливану, произошедших в среду, Тегеран увязал участие во «временных переговорах» о перемирии с Вашингтоном с прекращением обстрелов Бейрута. Источник также утверждает, что из-за продолжающихся ударов поездку иранской делегации в Пакистан приходилось несколько раз переносить.
Что известно о переговорах в Пакистане
К переговорам стороны подошли в полном составе. В столицу Пакистана прибыла американская делегация, в которую вошел вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, сообщило агентство Reuters. Вместе с ним прилетели спецпосланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер — зять главы Белого дома.
Иран, в свою очередь, направил в Исламабад более широкую команду. По данным агентства Tasnim, делегация насчитывает 71 человека — помимо переговорщиков, в нее вошли эксперты, представители служб безопасности и журналисты. В числе ключевых участников — замглавы МИД Казем Гарибабади, а возглавляет делегацию спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Как отметило агентство Reuters, Галибаф и глава МИД республики Аббас Арагчи прибыли в Пакистан накануне.
Как сообщило агентство Tasnim, переговоры при посредничестве Пакистана в Исламабаде пройдут в один день и начнутся в субботу вечером.