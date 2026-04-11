«Условия Тегерана были приняты». С чем Иран и США подходят к переговорам в Пакистане

Иран предостерег США от попыток обмана на предстоящих переговорах и пообещал ответить в случае усиления давления. Как заявил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, прежний опыт диалога с Вашингтоном подорвал доверие Тегерана. При этом стороны уже обозначили условия и готовятся к встрече в Пакистане. По данным западных СМИ, Штаты уже якобы согласились разморозить активы Тегерана в Катаре и других иностранных банках. Чего ждут от переговоров и какие требования выдвинули власти двух стран — в материале «Газеты.Ru».

Предупреждение из Тегерана

Накануне переговоров в Пакистане Иран дал понять, что не намерен участвовать в формальном диалоге ради картинки. Председатель парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф заявил, что иранская сторона ответит, если Вашингтон попытается превратить переговоры в имитацию процесса.

«Мы показали им, что, если они хотят использовать переговоры для бесплодной показухи и обмана, мы готовы отстаивать свои права с верой в Бога и полагаясь на силу нашего народа», — отметил Галибаф.

При этом он подчеркнул, что Тегеран не отказывается от диалога как такового: если США будут готовы к соглашению с учетом прав иранского народа, республика поддержит такой вариант. Однако доверия к Вашингтону, отметил Галибаф, в Тегеране по-прежнему нет.

На 11 апреля в Пакистане запланированы американо-иранские переговоры. До них, 8 апреля, США и Иран заключили двухнедельное перемирие, и теперь стороны подходят к встрече в крайне напряженной атмосфере — с осторожными сигналами о готовности к сделке, но без уверенности в намерениях друг друга.

Трамп пригрозил новым ударом

Пока Тегеран предостерегает Вашингтон от встречи ради «показухи», Дональд Трамп в интервью The New York Post заявил, что США готовят военный сценарий на случай, если переговоры в Исламабаде сорвутся . По его словам, американские корабли уже оснащают боеприпасами и оружием для возможных новых ударов по Ирану.

«Мы узнаем это примерно через 24 часа. Совсем скоро», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, верит ли он в успех переговоров.

«Мы готовимся к новым действиям. Мы снаряжаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием, которое когда-либо производилось — даже лучше, чем то, что мы использовали ранее, когда разнесли их в клочья», — подчеркнул президент США.

По его словам, если стороны не достигнут соглашения, то «мы применим это оружие, и применим его очень эффективно».

При этом Трамп дал понять, что в Вашингтоне по-прежнему не уверены, насколько искренне ведет себя иранская сторона. По словам президента США, иранские представители в контактах с американцами якобы говорят об отказе от ядерной программы, но публично продолжают настаивать на праве на обогащение урана. Именно это, как следует из его слов, и должно проясниться на переговорах в Пакистане.

Требования сторон

По данным The Washington Post, Вашингтон намерен потребовать от Тегерана освобождения задержанных американцев — ранее этот пункт публично не озвучивался. Источники издания уточняют, что пока неясно, насколько настойчиво США будут продвигать это требование: при осложнении диалога его могут временно отложить. По оценкам правозащитных организаций, в Иране удерживаются как минимум шестеро граждан США.

Ключевой темой переговоров, как ожидается, станет ядерная программа и контроль над стратегическими маршрутами. Американская сторона настаивает на передаче около 1000 фунтов обогащенного урана и полном открытии Ормузского пролива для международного судоходства . В Вашингтоне подчеркивают, что свободный проход судов — одно из базовых условий возможного соглашения. Кроме того, обсуждаться будут прекращение поддержки Ираном региональных союзных формирований, судьба его ракетной программы и вопрос снятия санкций, на чем настаивает уже Тегеран.

При этом, как сообщили в посольстве Ирана в ЮАР, США согласились с предварительными условиями для начала переговоров.

«Предварительные условия были приняты», — следует из сообщения дипмиссии.

По информации высокопоставленного чиновника из Исламской Республики, поговорившего с журналистами Reuters, США согласились разморозить иранские активы, хранящиеся в банках Катара и других стран.

Ранее Мохаммад Багер Галибаф уточнял, что среди этих условий — прекращение огня в Ливане и разморозка иранских активов. Иран может выйти из переговоров с США в Исламабаде, если Израиль не прекратит удары по Ливану, сообщил источник телеканала Press TV.

По его словам, после атак по Ливану, произошедших в среду, Тегеран увязал участие во «временных переговорах» о перемирии с Вашингтоном с прекращением обстрелов Бейрута. Источник также утверждает, что из-за продолжающихся ударов поездку иранской делегации в Пакистан приходилось несколько раз переносить.

Что известно о переговорах в Пакистане

К переговорам стороны подошли в полном составе. В столицу Пакистана прибыла американская делегация, в которую вошел вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, сообщило агентство Reuters. Вместе с ним прилетели спецпосланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер — зять главы Белого дома.

Иран, в свою очередь, направил в Исламабад более широкую команду. По данным агентства Tasnim, делегация насчитывает 71 человека — помимо переговорщиков, в нее вошли эксперты, представители служб безопасности и журналисты. В числе ключевых участников — замглавы МИД Казем Гарибабади, а возглавляет делегацию спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Как отметило агентство Reuters, Галибаф и глава МИД республики Аббас Арагчи прибыли в Пакистан накануне.

Как сообщило агентство Tasnim, переговоры при посредничестве Пакистана в Исламабаде пройдут в один день и начнутся в субботу вечером.