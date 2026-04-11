Патриарх Кирилл освятил куличи в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осветил пасхальные куличи в столичном храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.

В материале уточняется, что священнослужитель провел церковное богослужение. После этого он освятил куличи в храме.

Накануне Пасхи православные христиане традиционно освящают праздничную пищу. Кулич — это особый пасхальный хлеб, символизирующий тело Христово, которое было принесено в жертву ради спасения человечества.

А яйца считаются знаком новой жизни и Воскресения. Согласно преданию, Мария Магдалина принесла простое куриное яйцо в дар римскому императору Тиберию, чтобы возвестить о чудесном Воскресении Иисуса Христа. Однако тот скептически воспринял ее слова. Император ответил, что скорее поверит в то, что яйцо покраснеет, чем в чудо воскрешения. И в следующее мгновение белоснежное яйцо в руках Магдалины стало алым.

Ранее священник призвал россиян не тратить время на приготовление кулича.