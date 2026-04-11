«Роскосмос» рассказал о сотрудничестве с Китаем по изучению лунной радиации

«Роскосмос»: Россия в сотрудничестве с Китаем будет изучать радиацию на Луне
Российский аппарат для анализа лунного грунта и радиации будет установлен на китайском зондe в рамках программы по исследованию Луны. Об этом сообщил РИА Новости представитель госкорпорации «Роскосмос» в Китае Алексей Сухов.

«В этом году планируется очередной запуск китайского лунного зонда Чанъэ, на этом зонде по согласованию сторон будет установлена российская аппаратура, которая предназначена для изучения лунного грунта и лунной радиации», — отметил Сухов.

Управление программы пилотируемых полетов Китая сообщило, что зонд «Чанъэ-7», оснащенный российским детектором лунной пыли, уже доставлен на космодром Вэньчан на острове Хайнань и планируется его запуск во второй половине 2026 года.

Миссия «Чанъэ-7» является частью четвертого этапа китайской программы по исследованию Луны и включает посадочный модуль, который должен приземлиться на Южном полюсе Луны. На борту аппарата будет установлено шесть научных инструментов от семи стран и международных организаций. Основная задача миссии — проведение научных исследований в районе Южного полюса Луны, включая анализ характеристик реголита, внутренних свойств и космической среды в месте посадки.

11 апреля в Пекине прошло мероприятие, посвященное 65-летию первого полета человека в космос. В церемонии возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину приняли участие российские граждане, живущие в китайской столице, а также дипломаты.

Ранее NASA успешно завершила миссию «Артемида-2», облетевшую Луну и вернувшуюся на Землю.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!