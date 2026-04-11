В Таиланде туриста осудили за жестокое обращение с обезьяной

В Таиланде иностранца раскритиковали за жестокое обращение с маленькой обезьяной. По словам очевидцев, он заставил животное пить алкоголь и курить, сообщает Thaiger.

Мужчина раскачивал обезьяну за шею во время спора с другими иностранцами у бара в Паттайе, пытаясь засунуть его в карман своих шорт. Свидетели сообщили, что двое иностранцев с обезьяной зашли в заведение, где заставляли питомца курить электронную сигарету и пить алкоголь. Барменша сделала замечание, но посетитель заявил, что имеет право, так как животное принадлежит ему. Инцидент попал на видео, которое распространилось в сети.

Эксперт Тайского общества по предотвращению жестокости к животным Сатит Пратчая-ариякун подтвердил, что это охраняемый макак, и его содержание требует разрешения. Пользователи сети раскритиковали обращение мужчины с животным и призвали правоохранителей вмешаться и спасти его, однако пока полиция не предприняла никаких действий по этому делу.

