Схождение Благодатного огня в Иерусалиме

Тысячи православных ожидают в храме Гроба Господня в Иерусалиме схождения Благодатного огня, израильская полиция приняла повышенные меры безопасности.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу освятил пасхальные куличи в столичном храме Христа Спасителя в Москве.
В Великую субботу до ночного пасхального богослужения есть традиция посещать храмы для поклонения плащанице — иконе, изображающей лежащего во гробе Христа, рассказал глава Учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов.
Делегацию ФАП за Благодатным огнем возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност, в ее составе также ректор Московской консерватории Александр Соколов, адвокат Павел Астахов.
Делегация России вошла в иерусалимский храм Гроба Господня, где в Кувуклии – часовне над ложем Гроба Господня - в Великую субботу накануне Пасхи появляется Благодатный огонь, который делегация получит и доставит в Москву.