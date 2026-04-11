Схождение Благодатного огня в Иерусалиме

Онлайн-трансляция схождения Благодатного огня — онлайн трансляция
Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме, 11 апреля 2026 года
Mustafa Abu Ganeyeh/Reuters

Ежегодно накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме проходит церемония схождения Благодатного огня. Делегация российского Фонда Андрея Первозванного уже находится в храме Гроба Господня. В Великую субботу в Кувуклии — часовне над ложем Гроба Господня — появляется Благодатный огонь, который делегация получит и доставит в Москву. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

13:16

Тысячи православных ожидают в храме Гроба Господня в Иерусалиме схождения Благодатного огня, израильская полиция приняла повышенные меры безопасности.

12:35

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу освятил пасхальные куличи в столичном храме Христа Спасителя в Москве.

12:25

Тысячи паломников собрались в храме Гроба Господня в Иерусалиме в ожидании схождения Благодатного огня, передают СМИ с места событий.

12:00

В Великую субботу до ночного пасхального богослужения есть традиция посещать храмы для поклонения плащанице — иконе, изображающей лежащего во гробе Христа, рассказал глава Учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов.

11:00

Делегацию ФАП за Благодатным огнем возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност, в ее составе также ректор Московской консерватории Александр Соколов, адвокат Павел Астахов.

10:45

Делегация России вошла в иерусалимский храм Гроба Господня, где в Кувуклии – часовне над ложем Гроба Господня - в Великую субботу накануне Пасхи появляется Благодатный огонь, который делегация получит и доставит в Москву.

 
