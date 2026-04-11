Более 20 человек находятся в больницах после пожара и взрыва в Нижнекамске

После пожара и взрыва в Нижнекамске в больницах остается 21 человек

После взрыва и пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане в больнице все еще остается 21 человек, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Его цитирует «Интерфакс».

Представитель Минздрава уточнил, что пострадавшие лечатся в больницах республики, Москвы и федеральных медцентрах ведомства. Один человек — в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней и легкой степени тяжести. У них наблюдается положительная динамика.

31 марта пожар и взрыв произошли на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане из-за воспламенения газовой смеси при ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.

По последним данным, не выжили 12 человек, более 70 пострадали. Местные жители рассказали «Газете.Ru», что из-за взрывной волны в соседних домах выбило окна, а на месте «много черного дыма» и «наблюдалась очень большая туча».

Ранее жители Нижнекамска пожаловались на химический запах после взрыва на заводе.