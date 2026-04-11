Ветеран «Локомотива» посоветовал игроку команды уехать в «ПСЖ»

Ветеран московского «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что игроку команды Алексею Батракову стоит уехать во французский «ПСЖ», передает «Чемпионат».

«Сейчас у Батракова было два хороших сезона в «Локомотиве». Если не сейчас уезжать, то когда? Сейчас самое время пробовать себя на другом уровне», — сказал Сенников.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах в составе московского клуба во всех турнирах, забил 16 мячей и оформил десять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн. В следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 12 апреля.

За «ПСЖ» с лета 2024 года также играет российский вратарь Матвей Сафонов. Французская команда заплатила «Краснодару» €20 млн за футболиста.

Ранее экс-глава московского «Спартака» назвал Батракова распиаренным.

 
