Российский тренер рассказал о серьезных ссорах с Тутберидзе

Тренер Дудаков о ссорах с Тутберидзе: бывает, ругаемся, что искры летят

Российский тренер Сергей Дудаков рассказал Okko, что у него бывают ссоры с Этери Тутберидзе.

«Как и у всех людей. Бывает, ругаемся — искры летят. Надуемся, как и во всей жизни у всех, посидим, помолчим. Но потом находим в себе силы. «Этери, прости меня, был неправ. Давай вот так вот попробуем». И приходим к консенсусу», — сказал Дудаков.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

Для отбора на Олимпиаду Петросян и Гуменник выступили на квалификационном отборе в Пекине, где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

Ранее Аделию Петросян отказались обслуживать в Италии из-за российского паспорта.