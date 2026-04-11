Трамп заявил, что переговоры США и Ирана стартовали в Исламабаде

Трамп заявил, что в Исламабаде начались переговоры США и Ирана

Переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Ирана официально начались в Исламабаде. Об этом сообщила журналистка телеканала NewsNation со ссылкой на слова президента Дональда Трампа.

Трамп в беседе заявил, что очень скоро будет ясно, откровенен ли Иран на переговорах.

«Я дам вам знать очень скоро. Это не займет много времени», — привела журналистка слова президента США.

Переговоры между Ираном и США проходят 11 апреля в Исламабаде при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В команду также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

От Ирана ожидается участие главы МИД Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Иранская делегация уже прибыла в столицу Пакистана.

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

