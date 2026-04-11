Похитили и собираются продать в рабство? Россиянка два года ищет пропавшую в Мексике юную дочь

Версия Mash
Telegram-канал Mash сообщил, что за исчезновением дочери Марины Романовой в Мексике могут стоять представители картеля, действовавшие при содействии местных властей. По данным канала, девушку могли удерживать и перемещать по стране, не допуская к ней российских дипломатов. В связи с этим в марте в МИД РФ вызывали мексиканского посла в Москве, однако переговоры результата не дали.
Согласно одной из версий, девушку удерживают, чтобы дождаться ее совершеннолетия, а затем продать в рабство.
Как пишет Mash, Кристину вывезли из школы в штате Мехико в 2023 году, когда ей было 15 лет. По словам матери, она находилась в здании и видела, как дочь силой посадили в микроавтобус с маркировкой DIFEM — так называется местная служба опеки.
Далее, по данным канала, женщина обратилась в полицию, однако заявление о похищении у нее не приняли. Она также пыталась добиться помощи через МИД России, правозащитные структуры и Красный Крест, но активную поддержку, по информации Mash, оказали только российские дипломаты.
Авторы поста уточнили, что в январе 2024 года один из консулов якобы смог увидеть девочку в одном из учреждений опеки: она находилась под воздействием транквилизаторов и была беременна. Родителям предложили пройти длительную психологическую экспертизу, однако после этого ребенка им не вернули, сославшись на ее отказ. Спустя несколько месяцев, как отмечает Mash, мать обвинили в насилии, а саму девушку перевезли в неизвестное место.
По информации Telegram-канала, в 2025 году стало известно, что Кристина могла находиться в закрытом приюте для жертв торговли людьми, однако доступ к ней не предоставили. Также Mash допустил причастность к делу Тихуанского картеля, имеющего связи в правоохранительных органах. Сейчас девушке 17 лет, и ее родители опасаются, что после достижения совершеннолетия она может оказаться в рабстве.
Что пишут мексиканские СМИ
По данным Infobae, Proceso и El Imparcial, дочь россиянки находилась под опекой системы DIF штата Мехико с 2023 года. Основанием, по версии властей, стали «подозрения на проблемы» в семье. Мать девочки Марина Романова эти обвинения отрицала.
В конце сентября 2024 года девушка исчезла. По информации Infobae, ее местонахождение неизвестно с 28 сентября. Прокуратура штата (FGJEM) сообщала, что она могла покинуть место пребывания самостоятельно. Мать Кристины с этим не согласна и с самого начала говорит о похищении.
Обвинения семьи и реакция властей
Марина Романова обращалась к властям и правозащитным структурам, в том числе направляла письма губернатору штата, отметило Infobae. Россиянка утверждает, что расследование ведется формально. По ее словам, девочка стала жертвой торговли людьми.
«И правительство [Мексики] это знает»,
— подчеркивала она.
Официальные мексиканские структуры эту версию не подтверждают. Власти рассматривают произошедшее как «исчезновение несовершеннолетней», а не похищение с участием сотрудников госорганов. Образовательное учреждение, где училась девушка, также заявляло, что информация о похищении не соответствует действительности.
Точной информации о местонахождении девушки нет. Ее мать продолжает добиваться правды от мексиканских властей и обращается за помощью в правозащитные организации.