Похитили и собираются продать в рабство? Россиянка два года ищет пропавшую в Мексике юную дочь

Посла Мексики вызвали в МИД России после сообщений о пропаже дочери россиянки Марины Романовой. Девушка исчезла в 2024 году, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Мать уверена в причастности местных служб, однако официальные версии властей расходятся с этим. Что случилось с девушкой в Мексике и где она сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Версия Mash

Telegram-канал Mash сообщил, что за исчезновением дочери Марины Романовой в Мексике могут стоять представители картеля, действовавшие при содействии местных властей. По данным канала, девушку могли удерживать и перемещать по стране, не допуская к ней российских дипломатов. В связи с этим в марте в МИД РФ вызывали мексиканского посла в Москве, однако переговоры результата не дали.

Согласно одной из версий, девушку удерживают, чтобы дождаться ее совершеннолетия, а затем продать в рабство .

Как пишет Mash, Кристину вывезли из школы в штате Мехико в 2023 году, когда ей было 15 лет. По словам матери, она находилась в здании и видела, как дочь силой посадили в микроавтобус с маркировкой DIFEM — так называется местная служба опеки.

Далее, по данным канала, женщина обратилась в полицию, однако заявление о похищении у нее не приняли. Она также пыталась добиться помощи через МИД России, правозащитные структуры и Красный Крест, но активную поддержку, по информации Mash, оказали только российские дипломаты .

Авторы поста уточнили, что в январе 2024 года один из консулов якобы смог увидеть девочку в одном из учреждений опеки: она находилась под воздействием транквилизаторов и была беременна. Родителям предложили пройти длительную психологическую экспертизу, однако после этого ребенка им не вернули, сославшись на ее отказ. Спустя несколько месяцев, как отмечает Mash, мать обвинили в насилии, а саму девушку перевезли в неизвестное место.

По информации Telegram-канала, в 2025 году стало известно, что Кристина могла находиться в закрытом приюте для жертв торговли людьми, однако доступ к ней не предоставили. Также Mash допустил причастность к делу Тихуанского картеля, имеющего связи в правоохранительных органах. Сейчас девушке 17 лет, и ее родители опасаются, что после достижения совершеннолетия она может оказаться в рабстве .

Что пишут мексиканские СМИ

По данным Infobae, Proceso и El Imparcial, дочь россиянки находилась под опекой системы DIF штата Мехико с 2023 года. Основанием, по версии властей, стали «подозрения на проблемы» в семье. Мать девочки Марина Романова эти обвинения отрицала .

В конце сентября 2024 года девушка исчезла. По информации Infobae, ее местонахождение неизвестно с 28 сентября. Прокуратура штата (FGJEM) сообщала, что она могла покинуть место пребывания самостоятельно. Мать Кристины с этим не согласна и с самого начала говорит о похищении.

Обвинения семьи и реакция властей

Марина Романова обращалась к властям и правозащитным структурам, в том числе направляла письма губернатору штата, отметило Infobae. Россиянка утверждает, что расследование ведется формально. По ее словам, девочка стала жертвой торговли людьми.

«И правительство [Мексики] это знает»,

— подчеркивала она.

Официальные мексиканские структуры эту версию не подтверждают. Власти рассматривают произошедшее как «исчезновение несовершеннолетней», а не похищение с участием сотрудников госорганов. Образовательное учреждение, где училась девушка, также заявляло, что информация о похищении не соответствует действительности.

Точной информации о местонахождении девушки нет. Ее мать продолжает добиваться правды от мексиканских властей и обращается за помощью в правозащитные организации.