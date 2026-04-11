Володин объяснил, зачем НКО подтверждать свои соцсети через «Госуслуги»

Володин: подтверждение страниц НКО в соцсетях защитит граждан от мошенников

Принятый Государственной Думой закон о подтверждении страниц некоммерческих организаций (НКО) в социальных сетях через платформу Госуслуги направлен на пресечение деятельности мошенников, использующих благотворительность в качестве прикрытия для незаконного обогащения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Мах.

«Государственной Думой принят федеральный закон (от 09.04.2026 № 92-ФЗ), который вводит механизм подтверждения персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через Госуслуги», — пояснил Володин.

Он подчеркнул, что это нововведение позволит избежать случаев, когда мошенники подделывают аккаунты настоящих НКО и от их имени просят перечислить деньги на якобы благие цели.

Володин также сослался на данные Банка России, согласно которым в минувшем году наблюдался рост числа преступных схем, использующих названия существующих благотворительных фондов.

По его словам, после введения новых норм граждане смогут быть уверены, что, совершая добрые дела, они не передают деньги аферистам.

