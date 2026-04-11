США объявили о почти полном уничтожении ВПК Ирана

Американские войска за время операции «Эпическая ярость» нанесли ракетно-бомбовые удары по 90% иранских предприятий, производивших вооружения и военную технику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

По данным министерства войны США, всего было поражено более 13 тыс. военных целей, расположенных на территории Ирана: 1,7 тыс. в первые 72 часа операции, также было ликвидировано 450 баз хранения баллистических ракет, более 800 хранилищ дронов и полторы тысячи объектов ПВО Исламской Республики.

В Пентагоне уточнили, что в военной операции против Ирана приняли участие более 50 тыс. американских военнослужащих.

8 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе.

11 апреля американский лидер, что переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Ирана официально начались в Исламабаде.

