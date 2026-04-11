Tasnim: Иран принял решение начать переговоры с США в Исламабаде

Иран подтвердил начало переговоров с США в Исламабаде по вопросам освобождения иранских активов и прекращения огня в Ливане. Об этом пишет агентство Tasnim.

«Принимая во внимание… ограничение атак Израиля по югу Ливана… и принятие американской стороной решения об освобождении иранских активов… было решено начать переговоры с США в Исламабаде для окончательного урегулирования этих вопросов», — сказано в материале.

До этого журналистка телеканала NewsNation со ссылкой на слова американского президента Дональда Трампа сообщила о начале встречи. Трамп в беседе заявил, что очень скоро будет ясно, откровенен ли Иран на переговорах.

Переговоры между Ираном и США проходят 11 апреля в Исламабаде при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В команду также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

От Ирана ожидается участие главы МИД Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Иранская делегация уже прибыла в столицу Пакистана.

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее в Совфеде оценили позицию США на переговорах с Ираном.