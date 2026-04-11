В Турции прокуроры потребовали для правительства Нетаньяху до 4596 лет тюрьмы

В Турции прокуроры потребовали для заочно арестованного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в геноциде и других преступлениях, пожизненный срок. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

Уточняется, что прокуратура направила в суд Стамбула обвинительное заключение, потребовав пожизненное заключение и «сроки от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы для 35 обвиняемых», среди которых Нетаньяху, министр обороны Израиля Исраэль Кац, и еще несколько министров.

Всех их обвиняют в преступлениях против человечности в секторе Газа, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, причинении ущерба и других преступлениях, отмечают журналисты.

В ноябре прошлого года турецкая прокуратура объявила о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и 36 высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде на территории палестинского анклава.

Председатель Стамбульской коллегии адвокатов Ясин Шамлы после подачи заявления обвинил Тель-Авив в нарушении международных соглашений о прекращении огня, отметив, что «террористическая структура Израиля» стала угрозой всему человечеству.

Ранее Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером.

 
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
