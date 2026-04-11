Глава дипломатии ЕС Кая Каллас хочет втянуть страны Персидского залива в украинский конфликт. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Главная идиотка Европы хочет, чтобы страны Персидского залива и Израиль фактически присоединились к конфликту на Украине против России. С таким уровнем слабоумия не сравнится даже [генеральный секретарь НАТО Марк] Рютте», — говорится в публикации.

9 апреля Каллас заявила, что Евросоюз не хочет оказывать более значительную помощь странам Персидского залива в конфликте вокруг Ирана, поскольку они не помогают Европе на Украине.

До этого руководитель дипломатической службы ЕС вновь обвинила Россию в нападении на 19 стран за последние 100 лет. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в ответ предложил Каллас последовать своему совету и начать выпивать. В Кремле высказывание главы евродипломатии иронично связали с «новыми изысканиями эстонских историков», а по мнению главы МИД Сергея Лаврова, коллегам Каллас «нравится наслаждаться» ее позором.

