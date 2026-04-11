Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

МВБ США потребовало вернуть на работу сотрудников, несмотря на шатдаун

rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США потребовало от своих сотрудников вернуться на работу, несмотря на частичную приостановку финансирования ведомства. Об этом сообщает The New York Post.

Сообщается, что сотрудникам министерства, отправленным в неоплачиваемый отпуск, были разосланы соответствующие уведомления, в которых им предписывалось выйти на работу согласно прежнему графику.

В администрации президента США эту информацию подтвердили. Также представитель администрации отметил, что всем сокращенным сотрудникам МВБ выплатят зарплату.

Частичная приостановка работы правительства продолжается уже почти два месяца. В министерстве работают 270 000 человек, сообщает источник.

Сенат США 2 апреля одобрил законопроект о частичном финансировании МВБ, за исключением миграционной и пограничной служб. Полный бюджет в Конгрессе согласовать не смогли, что и вынудило приостановить работу министерства.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!