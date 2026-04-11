МВБ США потребовало вернуть на работу сотрудников, несмотря на шатдаун

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США потребовало от своих сотрудников вернуться на работу, несмотря на частичную приостановку финансирования ведомства. Об этом сообщает The New York Post.
Сообщается, что сотрудникам министерства, отправленным в неоплачиваемый отпуск, были разосланы соответствующие уведомления, в которых им предписывалось выйти на работу согласно прежнему графику.
В администрации президента США эту информацию подтвердили. Также представитель администрации отметил, что всем сокращенным сотрудникам МВБ выплатят зарплату.
Частичная приостановка работы правительства продолжается уже почти два месяца. В министерстве работают 270 000 человек, сообщает источник.
Сенат США 2 апреля одобрил законопроект о частичном финансировании МВБ, за исключением миграционной и пограничной служб. Полный бюджет в Конгрессе согласовать не смогли, что и вынудило приостановить работу министерства.
Ранее журналист Такер Карлсон предупредил об угрозе распада США.