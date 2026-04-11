Трамп заявил, что ему безразличны итоги переговоров США и Ирана в Исламабаде

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему неважен итог переговоров с иранской делегацией в Исламабаде. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу NewsNationhttps://www.newsnationnow.com/world/vance-arrives-in-pakistan-for-peace-talks-with-iran/.

«Неважно. Если ничего не получится, мы перезапустимся. Мы готовы», — ответил Трамп на вопрос о его ожиданиях от переговоров.

В Исламабаде в это время проходят переговоры американской и иранской делегаций.

До этого представители Ирана встретились с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом перед переговорами с американскими дипломатами.

Несколькими днями ранее Трамп объявил о достижении соглашения с Ираном о двухнедельном перемирии. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что Вашингтон согласился с иранским предложением из десяти пунктов.

Ранее в Иране обвинили США в нарушении условия перемирия.

 
