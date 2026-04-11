В Ленобласти мужчина расправился с котом на глазах у четырехлетнего сына

Мужчина расправился с котом из продуктового магазина и бросил тело в продавца

В Ленинградской области отец жестоко расправился с котом на глазах у своего четырехлетнего сына. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По версии следствия, 42-летний мужчина вынес животное на улицу из продуктового магазина во Всеволожском районе, причинил ему тяжелые травмы, а затем вернулся и бросил безжизненное тело кота в продавца. Все это произошло в присутствии ребенка.

Известно, что мужчина ранее уже был судим, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

До этого живодер из Темрюка засунул собаку в мешок и избил ее железной трубой. Очевидцы издевательств смогли отбить животное, однако собака получила тяжелые травмы. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные повреждения мышц. Также псу придется удалить один глаз. Сейчас животное находится под наблюдением ветеринаров, ему предстоит еще несколько операций. После лечения и реабилитации собаке будут искать новый дом.

Ранее челябинский живодер постирал кота в машинке и выбросил на балкон в -30°С.