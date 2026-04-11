Американский самолет-разведчик заметили у российской границы

Американский самолет-разведчик совершил семичасовое патрулирование у российской границы над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно полетным данным, которые проанализировало информагентство, самолет, созданный на базе бизнес-джета Bombardier ARTEMIS II, вылетел из города Констанца в Румынии около 8.40 мск, затем, не долетев до Грузии, развернулся и полетел обратно, в Румынию, а после вновь направился на восток.

По состоянию на 15.05 мск, борт совершал уже четвертый облет.

Как отмечает РИА Новости, этот же самолет регулярно облетал Калининградскую область.

Согласно открытым данным, самолет, который в военной модификации получил название ARTEMIS II, был создан на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650. По заказу Пентагона было выпущено два таких самолета — последний в конце 2022 года. Машины предназначены для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.

До этого посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов рассказал, что самолеты-разведчики НАТО на регулярной основе летают в Финляндии вдоль границы с Россией.

Ранее эстонские разведчики заявили, что Россия «продолжит применять различные формы гибридной войны».