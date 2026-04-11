Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Американский самолет-разведчик заметили у российской границы

U.S Army

Американский самолет-разведчик совершил семичасовое патрулирование у российской границы над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно полетным данным, которые проанализировало информагентство, самолет, созданный на базе бизнес-джета Bombardier ARTEMIS II, вылетел из города Констанца в Румынии около 8.40 мск, затем, не долетев до Грузии, развернулся и полетел обратно, в Румынию, а после вновь направился на восток.

По состоянию на 15.05 мск, борт совершал уже четвертый облет.

Как отмечает РИА Новости, этот же самолет регулярно облетал Калининградскую область.

Согласно открытым данным, самолет, который в военной модификации получил название ARTEMIS II, был создан на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650. По заказу Пентагона было выпущено два таких самолета — последний в конце 2022 года. Машины предназначены для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.

До этого посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов рассказал, что самолеты-разведчики НАТО на регулярной основе летают в Финляндии вдоль границы с Россией.

Ранее эстонские разведчики заявили, что Россия «продолжит применять различные формы гибридной войны».

 
Теперь вы знаете
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!