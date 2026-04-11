Взрыв на балконе, погиб молодой человек. Что известно о пожаре в многоэтажке в Мытищах

В Мытищах при пожаре в многоэтажном жилом доме погиб человек

Пожар вспыхнул в многоэтажке в Мытищах после сильного взрыва — жильцов верхних этажей вытаскивали с балконов и через крышу. Огонь быстро перекинулся на соседние квартиры, подъезд заволокло дымом. Один человек погиб, еще двое пострадали, из дома эвакуировали более сотни людей. Что известно о происшествии — в материале «Газеты.Ru».

После пожара часть квартир уже подключили к электричеству, и некоторые жители смогли вернуться домой. Как рассказал заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов корреспонденту Regions.ru, людей из наиболее пострадавшего подъезда №2 временно расселили — для них развернули пункт в корпусе №2 школы №14.

«В пункте ночь проведут порядка 30 человек. Это пожилые люди, родители с детьми. Они обеспечены горячим питанием и спальными местами. Здесь же дежурит две бригады скорой медицинской помощи», — уточнил Артур Суворов.

Как уточнили в пресс-службе МЧС Московской области, в пункт временного размещения обратились 27 человек .

Взрыв на балконе 11 этажа

Как рассказали Regions.ru в Отделе надзорной деятельности МЧС России по Московской области, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 22:20. Пожар в доме 5 на Станционной улице начался на балконе 11 этажа 17-этажки, отметили в пресс-службе регионального МЧС. На место срочно отправили расчеты спасателей.

Telegram-канал Shot сообщил, что перед пожаром жильцы дома услышали громкий взрыв. После этого с балкона повалил густой черный дым.

Основные силы направили сразу на два участка. С одной стороны, пожарные заходили на этаж со стороны лестничной клетки — там работали три звена газодымозащитной службы и выводили жильцов по маршам. С другой — людей снимали с балконов 11–13-х этажей с помощью автоподъемников.

По данным Telegram-канала Shot, во время пожара жильцы дома не остались в стороне и помогали спасателям. Мужчины из соседней квартиры сняли пожарный рукав в коридоре и пытались сдержать пламя, поливая его через окно . По словам очевидцев, погибшим мог быть хозяин квартиры, который находился внутри в момент взрыва. По данным Regions, погибшим оказался молодой человек 1999 года рождения.

По первоначальным данным МЧС, самостоятельно из дома успели выйти 20 человек.

Причины ЧП и уголовное дело

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. К его ликвидации привлекли более 80 сотрудников и 29 единиц техники. В тушении участвовали подразделения из Пироговского, Марфино, Ивантеевки, Королева, Мытищ, Москвы и Реутова.

По уточненным данным ведомства, во время пожара спасли 24 человека: одного — с верхних этажей по автолестнице, еще 23, в том числе четверых детей, вывели по лестничным маршам. Всего из дома эвакуировали 146 жильцов .

В министерстве уточнили, что погиб один человек, всего пострадали шестеро, включая одного ребенка.

В ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети .

Следователь уже осмотрел место происшествия, сейчас продолжаются опросы очевидцев и жильцов. В ближайшее время планируют назначить пожарно-техническую и судебно-медицинские экспертизы. В ведомстве подчеркнули, что все обстоятельства произошедшего и точные причины пожара еще предстоит установить.