Взрыв на балконе, погиб молодой человек. Что известно о пожаре в многоэтажке в Мытищах

После пожара часть квартир уже подключили к электричеству, и некоторые жители смогли вернуться домой. Как рассказал заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов корреспонденту Regions.ru, людей из наиболее пострадавшего подъезда №2 временно расселили — для них развернули пункт в корпусе №2 школы №14.
«В пункте ночь проведут порядка 30 человек. Это пожилые люди, родители с детьми. Они обеспечены горячим питанием и спальными местами. Здесь же дежурит две бригады скорой медицинской помощи», — уточнил Артур Суворов.
Как уточнили в пресс-службе МЧС Московской области, в пункт временного размещения обратились 27 человек.
Взрыв на балконе 11 этажа
Как рассказали Regions.ru в Отделе надзорной деятельности МЧС России по Московской области, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 22:20. Пожар в доме 5 на Станционной улице начался на балконе 11 этажа 17-этажки, отметили в пресс-службе регионального МЧС. На место срочно отправили расчеты спасателей.
Telegram-канал Shot сообщил, что перед пожаром жильцы дома услышали громкий взрыв. После этого с балкона повалил густой черный дым.
Основные силы направили сразу на два участка. С одной стороны, пожарные заходили на этаж со стороны лестничной клетки — там работали три звена газодымозащитной службы и выводили жильцов по маршам. С другой — людей снимали с балконов 11–13-х этажей с помощью автоподъемников.
По данным Telegram-канала Shot, во время пожара жильцы дома не остались в стороне и помогали спасателям. Мужчины из соседней квартиры сняли пожарный рукав в коридоре и пытались сдержать пламя, поливая его через окно. По словам очевидцев, погибшим мог быть хозяин квартиры, который находился внутри в момент взрыва. По данным Regions, погибшим оказался молодой человек 1999 года рождения.
По первоначальным данным МЧС, самостоятельно из дома успели выйти 20 человек.
Причины ЧП и уголовное дело
Площадь пожара составила 70 квадратных метров. К его ликвидации привлекли более 80 сотрудников и 29 единиц техники. В тушении участвовали подразделения из Пироговского, Марфино, Ивантеевки, Королева, Мытищ, Москвы и Реутова.
По уточненным данным ведомства, во время пожара спасли 24 человека: одного — с верхних этажей по автолестнице, еще 23, в том числе четверых детей, вывели по лестничным маршам. Всего из дома эвакуировали 146 жильцов.
В министерстве уточнили, что погиб один человек, всего пострадали шестеро, включая одного ребенка.
В ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети.
Следователь уже осмотрел место происшествия, сейчас продолжаются опросы очевидцев и жильцов. В ближайшее время планируют назначить пожарно-техническую и судебно-медицинские экспертизы. В ведомстве подчеркнули, что все обстоятельства произошедшего и точные причины пожара еще предстоит установить.