Москалькова прокомментировала возвращение последней группы удерживаемых Украиной курян

Москалькова: последние 7 курян, удерживаемых на Украине, вернулись в РФ
Telegram-канал Омбудсмен Москалькова Татьяна

Всего 165 курских жителей незаконно удерживали на Украине с 2024 года, последние семь уже вернулись на Родину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова в своем канале в мессенджере Max.

«Сегодня семь последних наших соотечественников вызволены и, наконец-то, смогут обнять своих близких! Всего 165 курян незаконно удерживались украинской стороной с 2024 года», — написала она.

До этого Москалькова рассказала, что курянам уже оказывают необходимую медицинскую помощь при поддержке Белоруссии. Омбудсмен отметила, что люди непросто перенесли дорогу. В числе возвращенных — пять женщин и двое мужчин, уточнила омбудсмен.

6 марта сообщалось о возвращении еще троих жителей Курской области, которых украинские власти удерживали в качестве заложников. Москалькова отмечала, что на Украине остались семь незаконно удерживаемых россиян.

В феврале на родину вернули еще троих жителей приграничья. Тогда же Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157.

Ранее Хинштейн рассказал о состоянии вернувшихся из плена курян.

 
