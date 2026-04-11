В Госдуме разъяснили, как вернуть деньги за плохой мастер-класс

По закону покупатель имеет право вернуть деньги за плохой мастер-класс даже после его окончания, если он оказался некачественным. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам (фракция «ЛДПР») Каплан Панеш. Он отметил, что потребитель должен оплатить только фактически понесенные расходы, однако доказать их наличие должен сам исполнитель.

«Закон предусматривает несколько оснований для возврата денег. Первое и самое универсальное — отказ от услуги в любое время. Статья 32 Закона «О защите прав потребителей» и статья 782 Гражданского кодекса прямо говорят: потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время. При этом он обязан оплатить исполнителю только фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств. Причины отказа могут быть любыми — от болезни до простого разочарования. Однако на практике доказать, что расходы были реальными и обоснованными, должен сам исполнитель. Второе основание — некачественное оказание услуги. Если мастер-класс не соответствовал заявленной программе, ведущий не обладал обещанной квалификацией, материалы оказались некачественными или объем услуг был меньше договорного, это считается недостатком услуги. В этом случае потребитель вправе потребовать соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков или полного возврата денег», — сказал он.

Панеш уточнил, что вернуть деньги можно также при отмене или переносе мероприятия, а для некоторых онлайн-курсов действует правило семи дней — при покупке онлайн-курса или записи мастер-класса с отсрочкой доступа потребитель имеет право отказаться от услуги в течение недели без объяснения причин, если не приступал к изучению материалов.

«Подготовьте письменную претензию. В ней укажите: свои данные, данные исполнителя, дату и место проведения мастер-класса, сумму оплаты, причину требования возврата. Сошлитесь на статью 32 Закона «О защите прав потребителей» (право отказаться от услуги) или на статью 29 (недостатки услуги). Требуйте возврата всей суммы или ее части с указанием срока (обычно 10 дней). Претензию лучше вручить лично, получив отметку о принятии на втором экземпляре. Если личная встреча невозможна — отправьте заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Электронная претензия также имеет силу, но бумажный документ надежнее. Исполнитель обязан рассмотреть претензию в течение 10 дней. Если он согласен, деньги должны поступить на ваш счет в этот же срок. Если нет — получайте письменный отказ. При отказе или игнорировании вы имеете право подать иск в суд. К иску приложите копию претензии, доказательства оплаты, договор или чек, переписку с исполнителем», — объяснил он.

Депутат подчеркнул, что при приобретении нематериального товара потребитель защищен даже сильнее, чем при обычной покупке.

«Ответственность за качество мастер-класса несет исполнитель — организатор, школа, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Именно он обязан предоставить услугу, которая соответствует договору или обычно предъявляемым требованиям. Если мастер-класс проводился в арендованном помещении или привлекались сторонние специалисты, это не снимает ответственности с организатора. Он отвечает за всех, кого привлек к исполнению. Если мастер-класс приобретался через маркетплейс или агрегатор, отвечать может и площадка, если она принимала деньги и не проверила исполнителя», — заключил он.

Ранее юрист раскрыл, законны ли платные примерки платьев в свадебных салонах.