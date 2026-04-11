Секрет Благодатного огня оказался в зажигалке

Журналист Аликакос, оправданный в суде за правду о Благодатном огне, продолжает работу

Греческий православный патриарх Иерусалима Феофил III (слева) держит свечи для христианских паломников во время церемонии зажжения Благодатного огня в храме Гроба Господня, Иерусалим, 2021 год

Два года назад суд Афин полностью оправдал греческого журналиста Димитриса Аликакоса, который раскрыл тайну схождения Благодатного огня. Еще в 2019-м он опубликовал свою книгу, а впоследствии и видеоинтервью с хранителем и настоятелем Храма Гроба Господня в Иерусалиме, который признался, что зажигает священный огонь с помощью зажигалки. После этого церковь обвинила журналиста во лжи, но суд встал на его сторону. «Газета.Ru» вспоминает, что Аликакос поведал миру.

Благодатная правда

25 секунд в видеоинтервью, которое было дано греческому журналисту Димитрису Аликакосу архиепископом Исидором, ежегодно зажигающим так называемый Благодатный огонь, опровергают одиннадцативековой миф. Отчаянный шаг Исидора, который по собственному желанию решился рассказать журналисту правду, вызвал бурю эмоций. В записи видно, что Аликакос идеологически склоняет Исидора рассказать правду, а настоятель Храма Гроба Господня в Иерусалиме говорит нерешительно и кратко — но все же дает четкие ответы. И вот что он говорит:

— Я хочу у вас спросить: вы заходите внутрь, зажигаете лампаду над Гробом Господним, а потом выходите для того, чтобы Патриарх нашел ее уже зажженной? Это так или нет?

— Да, это так.

— Вы также зажигаете и лампаду монахов-хранителей Гроба Господня?

— Да, там есть две лампады. Первую приносит главный ризничий, и есть еще одна лампада.

— И еще одна, которую вы также зажигаете?

— Да, и ее тоже.

Архиепископ Исидор во время интервью Holy Fire - The Truth/YouTube

Но сначала было слово. Димитрис Аликакос выпустил книгу «Искупление — о святом свете» (Redemption — About the Holy Light). Она вышла в 2019 году, после того как журналист впервые поговорил с участниками важнейшей в православном мире церемонии схождения Благодатного огня — скевофилаксом (это сосудохранитель и ризничий при дворе царя и патриарха), которым являлся архиепископ Иерусалимского патриархата Исидор, а также бывшим скевофилаксом — архиепископом Никифоросом.

В книге они оба признаются, что зажигали Благодатный огонь. Разница только в том, что Исидор использовал для этого зажигалку, а Никифорос — спички.

В ответ на публикацию этой книги Иерусалимский патриархат вместе с архиепископами Исидором и Аристархом подал гражданский иск, требуя от автора €700 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб. В январе 2021 года они же выдвинули против Аликакоса еще и уголовные обвинения. Они утверждали, что его книга распространяет ложь, а он сам получил информацию незаконно, будто бы притворившись туристом.

Последний иск и заставил Аликакоса выложить на YouTube упомянутое интервью с Исидором, где тот, улыбаясь и тихо рассуждая о том, что «это и так все знают», рассказывает, как он зажигает лампады для церемонии схождения Благодатного огня.

После этого Исидор подал в суд и на компанию Google Ireland Ltd, требуя удалить с YouTube скандальное видео. И потерпел первую неудачу — суд первой инстанции Афин постановил, что видео было снято с его согласия.

В результате пятилетней тяжбы, переносов судов и длительного рассмотрения улик журналист Аликакос был оправдан судом полностью. Тайны схождения Благодатного огня больше не существует.

«Все и так знали это»

В 25-минутном интервью, которое дает архиепископ Исидор, он признается не только в манипуляциях с лампадами, которые полностью подчиняются законам физики. Он рассказывает, кто открыл ему «тайну» Благодатного огня и было ли это для него неожиданностью (спойлер — нет), а также делится своими размышлениями о передаче благодатного огня другим патриархам, ведь, как известно, после схождения огонь отправляют в разные страны. Например, в 2026 году в Москву Благодатный огонь будет доставлен на самолете «Роскосмоса» «Валентина Терешкова» в субботу, 11 апреля.

«В аэропорту Внуково вечером 11 апреля Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий. Широкой встречи Благодатного огня не предполагается», — сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.

Вот что об этом думает Исидор (далее — фрагмент интервью):

— Как вы думаете, Патриарх, как и все остальные патриархи, принимает меры для того, чтобы на всякий случай иметь при себе источник огня?

— Я не знаю… Как по мне, у него точно при себе что-то есть. Если вдруг что-то пойдет не так, я не знаю, что он тогда будет делать…

— На ваш взгляд, это точно, да? Чтобы затем он мог раздать Благодатный огонь людям, да?

— Да, точно.

— Он не может рисковать и испытывать судьбу?

— Конечно.

То есть Исидор предполагает, что и доставлять из Храма Гроба Господня в Иерусалиме огонь не обязательно. В текущей сложной геополитической обстановке можно вообще никуда не летать, что подтверждает опубликованное Аликакосом видео.

В нем, кстати, Исидор выражает уверенность, что верующие, которые обладают достаточным уровнем образования, давно понимают, как именно «сходит» Благодатный огонь.

И, главное, хранить тайну о нем не нужно, так как истина облагораживает религиозные чувства.

Долгая предыстория

Христианские паломники во время церемонии зажжения Благодатного огня в храме Гроба Господня, Иерусалим, 2023 год Tsafrir Abayov/AP

История схождения Благодатного огня имеет удивительно длинный бэк (так в журналистике именуют события, произошедшие ранее). Как сказал богослов и религиовед отец Сергий (Храмешин), одно из преданий гласит, что Благодатный огонь появился в результате молитвы святителя Григория в IV веке:

«Согласно этому преданию, святитель Григорий во время праздника Пасхи молился на гробе Иисуса Христа и вдруг увидел яркий свет. Этот свет был признан чудом и стал символом возрождения жизни и надежды».

Другое предание утверждает, что Благодатный огонь появляется благодаря ангелу, спускающемуся на гроб Иисуса Христа.

И вот уже 17 веков множество православных христиан по всему миру в волнении ожидают: сойдет ли Благодатный огонь?

Паломники в храме Гроба Господня, где Иисус был распят, похоронен и воскрес из мертвых, держат свечи, толпясь на церемонии схождения, стараясь своими глазами увидеть чудо. Церемония каждый год транслируется по телевидению во многих странах мира.

Существует и еще одно предание: в тот год, когда огонь не сойдет, придет Антихрист и начнутся последние времена перед концом света.

Что ж, благодаря журналисту Димитрису Аликакосу мы теперь знаем: огонь точно сойдет.

На странице своего журналистского фактчекерского проекта Ellinika Hoaxes Аликакос так прокомментировал окончание этой истории:

«Это была самая сложная проверка фактов в моей карьере — опровергнуть утверждение одиннадцативековой давности, широко распространенное среди миллионов людей. Целью моего исследования было оспаривание не религиозных верований, а утверждения, распространяемого через официальный сайт Иерусалимского патриархата, о том, что Благодатный огонь ежегодно чудесным образом возгорается.

Я смог убедительно продемонстрировать его естественное происхождение, инициированное человеком. Греческие судебные власти подтвердили точность и добросовестность моего расследования, отклонив любые обвинения во лжи или клевете в адрес причастных архиепископов, особенно того, кто открыто признался, что использовал зажигалку для разжигания Благодатного огня. Этот юридический результат знаменует собой триумф журналистских расследований и решительное разоблачение многовековой лжи».

Димитрис Аликакос продолжает работать в журналистике. На данный момент он остается главным редактором проекта Ellinika Hoaxes.