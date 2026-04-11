Роспотребнадзор приостановил оборот лечебной смеси по всей стране после скандала на Урале

Роспотребнадзор приостановил оборот энтеральной смеси «Иннованта стандарт/энергия» по всей стране из‑за несоответствия обязательным требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзором с 10.04.2026 введена временная санитарная мера по приостановлению оборота на территории Российской Федерации продукции. <…> в связи с выявлением несоответствия обязательным требованиям по показателям содержания фосфора, массовой доли кальция (Ca), массовой доли натрия (Na), массовой концентрации хрома и массовой доли белка», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал «SHOT Проверка» писал об отравлении 40 детей с паллиативным статусом, один мальчик якобы не выжил. Это произошло в период с нового года. При этом все дети получали одну смесь. Позже в минздраве Свердловской области заявили, что это фейк. Там добавили, что один мальчик действительно не выжил, но соответствующее питание он не получал уже давно.

Также местная детская больница отправила образцы смеси в лабораторию. Выяснилось, что некоторых микроэлементов в продукте больше, чем указано на коробке.

