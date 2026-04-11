Трамп рассказал о самой «сладкой» нефти

Трамп: танкеры направляются в США за лучшей и самой сладкой нефтью

Пустые танкеры направляются в США за лучшей и самой «сладкой» нефтью. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Огромное количество совершенно пустых нефтяных танкеров, некоторые из которых являются крупнейшими в мире, прямо сейчас направляются в Соединенные Штаты, чтобы загрузиться лучшей и самой «сладкой» нефтью (и газом!) в мире», — говорится в публикации.

При это глава Белого дома утверждает, что у США больше нефти, чем у двух следующих крупнейших нефтяных экономик вместе взятых, и она более высокого качества.

6 апреля Трамп признался: он бы без колебаний забрал иранскую нефть при наличии выбора. Однако фактор общественного мнения в США заставляет его сомневаться в целесообразности такого шага. По словам американского лидера, если бы выбор был за ним, он бы забрал нефть, которая «там лежит и ждет, когда ее возьмут».

До этого президент России Владимир Путин призвал бизнес-сообщество к благоразумию в связи с возросшими доходами на нефтяном рынке. Он предостерег предпринимателей от соблазна немедленно «проедать» сверхприбыли, полученные благодаря росту котировок.

