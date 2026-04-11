Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп рассказал о самой «сладкой» нефти

Kevin Lamarque/Reuters

Пустые танкеры направляются в США за лучшей и самой «сладкой» нефтью. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Огромное количество совершенно пустых нефтяных танкеров, некоторые из которых являются крупнейшими в мире, прямо сейчас направляются в Соединенные Штаты, чтобы загрузиться лучшей и самой «сладкой» нефтью (и газом!) в мире», — говорится в публикации.

При это глава Белого дома утверждает, что у США больше нефти, чем у двух следующих крупнейших нефтяных экономик вместе взятых, и она более высокого качества.

6 апреля Трамп признался: он бы без колебаний забрал иранскую нефть при наличии выбора. Однако фактор общественного мнения в США заставляет его сомневаться в целесообразности такого шага. По словам американского лидера, если бы выбор был за ним, он бы забрал нефть, которая «там лежит и ждет, когда ее возьмут».

До этого президент России Владимир Путин призвал бизнес-сообщество к благоразумию в связи с возросшими доходами на нефтяном рынке. Он предостерег предпринимателей от соблазна немедленно «проедать» сверхприбыли, полученные благодаря росту котировок.

Ранее Трамп заявил о «мощной перезагрузке» в мире.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!